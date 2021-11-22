Чи вчасно почнуться зимові канікули в школах Києва: відповідь КМДА

Незважаючи на те, що школи Києва в "червоній" зоні адаптивного карантину деякий час працювали в дистанційному форматі, зимові канікули почнуться вчасно. Продовження зимових канікул не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Як заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, школярі підуть на зимові канікули вчасно і продовження канікул не буде.

За його словами, станом на 22 листопада в Києві не змогли відкритися тільки дві школи в Солом'янському районі через проблеми з теплом: у першій сталася аварія на трубопроводі, а в другій (знаходиться на балансі Міністерства освіти і науки) опалення так і не включили з незрозумілих причин.

Відзначимо, як правило, зимові канікули починаються в кінці грудня і тривають два тижні. Цієї зими вони триватимуть з 25 грудня по 9 січня включно.