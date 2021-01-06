ВООЗ: "британський" коронавірус вже виявили в 41 країні

Новий "британський" коронавірус вже виявили в 41 країні. Різновид коронавіруса VOC-202012/01 спочатку був виявлений у Великобританії.

Про це говориться в щотижневому інформаційному епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що недавні повідомлення про різних варіантах SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19, спровокували інтерес і занепокоєння з приводу впливу вірусних змін.

"За станом на 5 січня різновидом коронавіруса VOC-202012/01, яка спочатку була виявлена в Сполученому Королівстві, виявлена в невеликому числі випадків ще в 40 державах/територіях/районах у п'яти з шести регіонів ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, новий штам коронавіруса був виявлений у Великобританії вересня. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великобританією. Що відомо про мутації коронавіруса і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, уряд Туреччини тимчасово заборонило в'їзд з Великобританії.