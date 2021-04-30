ВООЗ дасть оцінку вакцині Sinovac наступного тижня. Її купила Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я ( ВООЗ) планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня. Також ВООЗ дасть попередній висновок ще за двома препаратами від коронавірусу.

Як заявила помічник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімао, незалежна комісія організації 30 квітня провела оцінку вакцини Moderna і китайського препарату Sinopharm. Наступного тижня планується розглянути іншу основну вакцину Китаю, вироблену Sinovac Biotech.

"До початку або кінця наступного тижня ми проведемо остаточну оцінку цих трьох вакцин", - уточнила вона.

Сімао зазначила що важливо мати більше вакцин через проблеми з постачання інших препаратів, в тому числі з Індії, основного постачальника для програми COVAX. Нагадаємо, індійська влада обмежила експорт вакцин через різке збільшення числа випадків захворювання всередині країни.