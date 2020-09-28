У ВООЗ не виключають, що COVID-19 може стати сезонним захворюванням

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що коронавірус може стати сезонним захворюванням. Спалах COVID-19 була зафіксована в кінці минулого року в Центральному Китаї.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю ТАСС.

"Це можливо. Чесно кажучи, не знаю, коли це може статися, але я оптиміст. Це означає, що я сподіваюся на краще, але готуюся до гіршого", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння.

Крім того, раніше Ханс Глюге заявляв, що збільшення числа летальних випадків від коронавірусу в Європі може зрости в жовтні - листопаді поточного року.

Додамо, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.

"Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є, по суті, частиною життя", - заявив він.

Також раніше Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що безконтрольне скасування обмежувальних заходів, які були введені через пандемію коронавірусу, може призвести до справжньої катастрофи.