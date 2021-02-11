ВООЗ критикує розподіл вакцин: майже 130 країн ще не зробили жодного щеплення

У той же час, на сьогоднішній день майже 130 країн, де живе 2,5 мільярда людей, ще не зробили жодного щеплення

"Ця провальна стратегія буде коштувати життів і засобів до існування, дасть вірусу додаткову можливість мутувати і уникнути вакцинації, а також підірве відновлення світової економіки", - йдеться в заяві.

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали світових лідерів "поглянути за межі своїх кордонів" і використовувати стратегію вакцинації, щоб покласти кінець пандемії

Крім того, виробників вакцин закликають справедливо розподіляти обмежений запас вакцини.