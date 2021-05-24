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ВООЗ: щонайменше 115 тисяч медпрацівників в усьому світі померли від COVID

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Світ, Понеділок 24 травня 2021 18:02
ВООЗ: щонайменше 115 тисяч медпрацівників в усьому світі померли від COVID Фото: голова ВООЗ закликав забезпечити рівномірний розподіл вакцин у світі (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрій Василюк

Щонайменше 115 тисяч медичних працівників померли від COVID-19 з початку пандемії. Робітникам системи охорони здоров'я іноді банально не вистачає засобів індивідуального захисту.

Про це заявив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус на щорічному засіданні організації, передає The Guardian.

Голова ВООЗ зазначив, що медпрацівникам часто бракує засобів індивідуального захисту та вакцин.

"Майже 18 місяців працівники охорони здоров'я у всьому світі стоять між життям та смертю. Вони врятували незліченну кількість життів і боролися за інших, які, попри всі зусилля, покинули цей світ", - сказав він, закликавши до більш справедливого розподілу вакцину між країнами світу.

"Багато хто сам заразився, і, хоча дані є недостатніми, ми підрахували, що принаймні 115 000 медичних працівників заплатили найвищу ціну за службу іншим", - додав голова ВООЗ.

Він зазначив, що понад 75% світових доз вакцин припадає на лише 10 країн.

"Кількість доз, що вводяться у всьому світі, наразі є недостатньою, щоб охопити всіх медичних працівників та людей похилого віку", - констатував Гебреїсус.

Нагадаємо очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус спрогнозував появу нового смертоносного вірусу. На його думку, світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії.

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