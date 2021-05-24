ВООЗ: щонайменше 115 тисяч медпрацівників в усьому світі померли від COVID

Щонайменше 115 тисяч медичних працівників померли від COVID-19 з початку пандемії . Робітникам системи охорони здоров'я іноді банально не вистачає засобів індивідуального захисту.

Про це заявив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус на щорічному засіданні організації, передає The Guardian .

Голова ВООЗ зазначив, що медпрацівникам часто бракує засобів індивідуального захисту та вакцин.

"Майже 18 місяців працівники охорони здоров'я у всьому світі стоять між життям та смертю. Вони врятували незліченну кількість життів і боролися за інших, які, попри всі зусилля, покинули цей світ", - сказав він, закликавши до більш справедливого розподілу вакцину між країнами світу.

"Багато хто сам заразився, і, хоча дані є недостатніми, ми підрахували, що принаймні 115 000 медичних працівників заплатили найвищу ціну за службу іншим", - додав голова ВООЗ.

Він зазначив, що понад 75% світових доз вакцин припадає на лише 10 країн.

"Кількість доз, що вводяться у всьому світі, наразі є недостатньою, щоб охопити всіх медичних працівників та людей похилого віку", - констатував Гебреїсус.