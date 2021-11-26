ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ВООЗ назвала новий штам COVID грецькою літерою "омікрон"

Новость на русском →
П'ятниця 26 листопада 2021 20:07
ВООЗ назвала новий штам COVID грецькою літерою "омікрон" Фото: ВООЗ назвала новий штам COVID грецькою літерою "омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". Організація кваліфікувала новий варіант вірусу як викликає занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВООЗ.

"ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 як викликає занепокоєння під назвою "омікрон", - йдеться в повідомленні.

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього варіанту, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки", - йдеться в повідомленні.

В організації додали, що в ПЛР-тесті не виявляється один з генів нового штаму.

"Кілька лабораторій вказали, що в одному широко використовуваному ПЛР-тесті один з трьох цільових генів не виявляється (так зване випадання s-гена або відсутність мети S-гена), і тому цей тест можна використовувати як маркер даного варіанту до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ВООЗ проводить ряд досліджень і продовжує проводити оцінку цього варіанту.

Зазначимо, що ВООЗ використовує літери грецького алфавіту тільки для ключових варіантів SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19

Нагадаємо, у Бельгії підтвердили перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529.

Додамо, що BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.

Крім того, передбачалося, що новий штам отримає назву Nu. Докладніше про новий варіант коронавірусу - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус