ВООЗ назвала новий штам COVID грецькою літерою "омікрон"

"ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 як викликає занепокоєння під назвою "омікрон", - йдеться в повідомленні.

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього варіанту, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки", - йдеться в повідомленні.

В організації додали, що в ПЛР-тесті не виявляється один з генів нового штаму.

"Кілька лабораторій вказали, що в одному широко використовуваному ПЛР-тесті один з трьох цільових генів не виявляється (так зване випадання s-гена або відсутність мети S-гена), і тому цей тест можна використовувати як маркер даного варіанту до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ВООЗ проводить ряд досліджень і продовжує проводити оцінку цього варіанту.

Зазначимо, що ВООЗ використовує літери грецького алфавіту тільки для ключових варіантів SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19