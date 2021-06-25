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ВООЗ про нові штами коронавірусу: продовжать з'являтися, але цьому можна запобігти

Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив про появу нових штамів коронавірусу. За його словами, вірус продовжить мутувати, але цьому можна запобігти.

Про це йшлося на засіданні ВООЗ у Женеві.

Як пояснив глава ВООЗ, коронавірус мутує під час передачі від одної людини до іншою, тому зменшивши кількість передач, можна зупинити його мутацію.

"Очікуються нові варіанти, про які будуть повідомляти і надалі - це те, що роблять віруси, вони еволюціонують, - але ми можемо запобігти появі нових варіантів, запобігаючи передаванню COVID-19. Все досить просто: більше передач, більше варіантів. Менше передач, менше варіантів", - сказав він.

Нагадаємо, наразі відомо про цілу низку штамів коронавірусу. Найбільш відомі з них - британський, південноафриканський та індійський, який отримав назву "Дельта".

Як писало РБК-Україна, випадки зараження штамом "Дельта" вже зафіксували в Україні.

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