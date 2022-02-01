ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відреагував на рішення деяких країн скасувати карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу. Він закликав уряди цих країн все одно запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВООЗ у Женеві .

"Ми занепокоєні тим, що у деяких країнах з'явилася інформація про те, що через вакцинацію, високу заразність "Омікрону" та меншу тяжкість перебігу хвороби запобігання передачі більше неможливе та непотрібне", - сказав глава ВООЗ.

Він пояснив, що попри меншу агресивність "Омікрону" запобігати поширенню коронавірусу все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей.

"Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого карантину. Але ми закликаємо всі країни захистити своїх людей, використовуючи всі інструменти в наборі інструментів, а не лише вакцини", - наголосив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що наразі передчасно оголошувати про перемогу над коронавірусом, оскільки вірус продовжує мутувати.

"ВООЗ наразі відстежує чотири підвиди варіанту "Омікрон", що викликають занепокоєння, включаючи BA.2. Цей вірус продовжуватиме розвиватися, тому ми закликаємо країни продовжувати тестування, спостереження та визначення послідовності", - додав він.