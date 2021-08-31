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ВООЗ відслідковує новий штам коронавірусу з Південної Африки

Автор: Сергій Пишкін

ВООЗ продовжує відслідковувати ситуацію навколо нового штаму коронавірусу, який в травні виявили в Південній Африці. Сьогодні він викликає в організації занепокоєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами офіційного представника ВООЗ Маргарет Харріс під час брифінгу ООН, штам, який отримав назву C.1.2. на цей час викликає "занепокоєння" у організації. Однак, не схоже на те, що він стрімко поширюється.

Згідно з даними Національного інституту інфекційних захворювань в Південній Африці, хворобу виявили у всіх провінціях країни, але з низькою частотою.

Додамо, що C.1.2 вперше виявили ще в травні поточного року, втім "Дельта" й надалі є домінуючим штамом в Південній Африці та в усьому світі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в ПАР виявили новий штам коронавірусу, який отримав назву C.1.2.

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