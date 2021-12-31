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У ВООЗ озвучили оптимістичний прогноз щодо поширення COVID

Автор: Іванна Шовкун

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус вважає, що спалах коронавірусу скоро може закінчитися. За його словами, можливо, у 2022 році гостра стадія пандемії COVID-19 завершиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ВООЗ.

"Я, як і раніше, оптимістичний, що наступного року ми не тільки покінчимо з гострою стадією пандемії, але й намітимо шлях до посилення безпеки охорони здоров'я", - зазначив він.

Глава організації наголосив, що ще існує небезпека появи нових мутацій вірусу, які будуть стійкими до сучасних вакцин. Тоді доведеться виготовляти нові вакцини.

Гебреєсус не виключає, що в майбутньому світ також може зіткнутися з дефіцитом вакцин.

Нагадаємо, у ВООЗ не можуть спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Все тому, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти COVID.

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ВООЗ