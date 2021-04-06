ВООЗ підтримала сертифікацію вакцинації як засіб передачі медичних даних
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримує сертифікацію вакцинації як засіб передачі медичної інформації про здоров'я людей. Наявність такого документа може сприяти скороченню поширення інфекції.
Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу, передає ConSalud.
Відзначається, що коментуючи можливість введення паспортів вакцинації Райан наполягав на підтримці прищепних сертифікатів, які будуть використовуватися в якості носія інформації, але не для інших цілей, що виходять за рамки сфери охорони здоров'я.
Представник ВООЗ зауважив, що вимога сертифікатів може поширення коронавирусу. Разом з тим виникають питання, пов'язані зі справедливістю. Вимога сертифікатів може привести до посилення нерівності, і ті країни, у яких немає вакцин, можуть виявитися в ізоляції.
Тому, зазначив Райан, позиція ВООЗ полягає в тому, що вимога документа про вакцинацію не повинно використовуватися при міжнародних перевезеннях. За його словами, рекомендація діє до 15 квітня і найближчим часом вона буде оновлена.
Нагадаємо, ВООЗ відмовилася підтримати плани Єврокомісії щодо введення паспортів вакцинації від коронавирусу. Директор регіонального евопейского бюро організації Ганс Клюге пояснив це недостатністю інформації про імунітет до COVID-19.
Відзначимо, Єврокомісія планує до літа ввести в ЄС паспорта вакцинації від коронавирусу. Головними лобістами введення COVID-паспорта є Іспанія і Греція.
Як писало РБК-Україна, більшість жителів Німеччини підтримують введення в Євросоюзі COVID-паспортів.
Додамо, Угорщина вирішила не вказувати в сертифікатах вакцинації від коронавирусу, якою саме вакциною щепили людини.