У ВООЗ поки недостатньо даних про користь бустерної дози COVID-вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу. Оскільки в компанії Pfizer заявили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми не знаємо, чи будуть потрібні бустерні вакцини для підтримки захисту від COVID - 19, поки не будуть зібрані додаткові дані, але це питання розглядається дослідниками", - заявили в ВООЗ.
При цьому в компанії відзначили, що зараз є обмежені дані про те, як довго зберігається захист від поточних доз вакцини COVID-19 і чи буде корисною додаткова бустерна доза і для кого.
Головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Долстен заявив, що перші дані власних досліджень компанії показують, що третя доза вакцини призводить до підвищення рівня антитіл в п'ять-десять разів у порівнянні з другою дозою, що дозволяє припустити, що третя доза забезпечить багатообіцяючий захист.
Нагадаємо, Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарат.
Раніше повідомлялося, що нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna і Pfizer. Після щеплення цими препаратами імунітет може бути захищений від інфікування COVID-19 протягом довгих років.