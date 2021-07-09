У ВООЗ поки недостатньо даних про користь бустерної дози COVID-вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу. Оскільки в компанії Pfizer заявили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми не знаємо, чи будуть потрібні бустерні вакцини для підтримки захисту від COVID - 19, поки не будуть зібрані додаткові дані, але це питання розглядається дослідниками", - заявили в ВООЗ.

При цьому в компанії відзначили, що зараз є обмежені дані про те, як довго зберігається захист від поточних доз вакцини COVID-19 і чи буде корисною додаткова бустерна доза і для кого.

Головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Долстен заявив, що перші дані власних досліджень компанії показують, що третя доза вакцини призводить до підвищення рівня антитіл в п'ять-десять разів у порівнянні з другою дозою, що дозволяє припустити, що третя доза забезпечить багатообіцяючий захист.