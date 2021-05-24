ВООЗ: поки немає штамів COVID, що загрожують ефективності наявних вакцин

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що на цей час немає штамів COVID-19, що загрожують ефективності наявних вакцин. Однак гарантій, що так буде і в майбутньому, теж немає.

Про це він сказав під час свого виступу.

"Поки не з'явилося ніяких варіантів (коронавірусу, - ред.), які значно знижували б ефективність вакцин, діагностичних або терапевтичних засобів COVID19. Але немає ніяких гарантій, що так буде і надалі", - підкреслив він.

Нагадаємо, Гебреісус також заявив, що до вересня 2021 року всі країни повинні вакцинувати від COVID не менше 10% свого населення. А до кінця року цей показник повинен скласти не менше 30%.

Вчені підкреслювали, що подвійна доза вакцини від COVID-19 майже так само ефективна проти індійського варіанту коронавірусу, як і проти домінуючого штаму в Великобританії. Але необхідно дві дози.

Як писало РБК-Україна, раніше ВООЗ закликала багаті країни поділитися вакциною від COVID-19, а не вакцинувати дітей.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно.