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ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного ослаблення карантину

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла країни Європи від швидкого ослаблення карантинних обмежень. Оскільки, вважають у ВООЗ, це потенційно може викликати нову хвилю коронавірусу.

Про це передає The Guardian.

Глава підрозділу ВООЗ в Європі Ханс Клюге заявив, що ослаблення карантину, коли з'явилися більш заразні штами коронавірусу, а охоплення вакцинацією все ще низький, може привести до " ідеального шторму в будь-якій країні"

"Ситуація в Індії може статися де завгодно", - підкреслив він.

Глава європейського підрозділу ВООЗ зазначив, що попри те, що кількість нових випадків захворювання в регіоні "значно знизилася" минулого тижня вперше за два місяці, рівень інфекції по всьому регіону "залишається надзвичайно високим".

За його словами, майже половина всіх випадків захворювання в регіоні з січня минулого року припала на перші чотири місяці 2021 року.

Клюге зазначив, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу просувається по всьому європейському регіону: 16% населення отримали першу дозу, а 7% повністю щеплені. Він підкреслив, що такі дані вказують, що більше людей в Європі були повністю щеплені, ніж заразилися коронавірусом.

"Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику найбільш високий, кількість госпіталізацій знижується, а смертність падає. Вакцини рятують життя. Але саме поєднання вакцин і рішучих заходів громадської охорони здоров'я пропонує нам чіткий шлях повернення до нормального життя", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн заявила, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпом поширення вірусу.

Крім того, в ВООЗ назвали причину спалаху COVID в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації і більш поширення більш заразних штамів вірусу.

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