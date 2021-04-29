ВООЗ застерегла країни Європи від поспішного ослаблення карантину

Глава підрозділу ВООЗ в Європі Ханс Клюге заявив, що ослаблення карантину, коли з'явилися більш заразні штами коронавірусу, а охоплення вакцинацією все ще низький, може привести до " ідеального шторму в будь-якій країні"

"Ситуація в Індії може статися де завгодно", - підкреслив він.

Глава європейського підрозділу ВООЗ зазначив, що попри те, що кількість нових випадків захворювання в регіоні "значно знизилася" минулого тижня вперше за два місяці, рівень інфекції по всьому регіону "залишається надзвичайно високим".

За його словами, майже половина всіх випадків захворювання в регіоні з січня минулого року припала на перші чотири місяці 2021 року.

Клюге зазначив, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу просувається по всьому європейському регіону: 16% населення отримали першу дозу, а 7% повністю щеплені. Він підкреслив, що такі дані вказують, що більше людей в Європі були повністю щеплені, ніж заразилися коронавірусом.

"Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику найбільш високий, кількість госпіталізацій знижується, а смертність падає. Вакцини рятують життя. Але саме поєднання вакцин і рішучих заходів громадської охорони здоров'я пропонує нам чіткий шлях повернення до нормального життя", - заявив він.