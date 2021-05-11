ВООЗ попередила про загрозу для здоров'я дітей в Європі через пандемію

Пандемія коронавірусу COVID-19 може посилити рівень ожиріння серед дітей у Європейському регіоні. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне навчання діти втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та часу фізичної активності.

Про це з посиланням на звіт ВООЗ повідомляє Eurekalert .

"COVID-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні ВООЗ - зростаюче ожиріння серед дітей", - сказав регіональний директор ВООЗ з Європи Ганс Анрі П. Клуге.

У ВООЗ наголошують, що наразі стратегія запобігання ожирінню серед дітей має бути пріоритетом під час пандемії.

"COVID-19, ймовірно, негативно вплине на рівень ожиріння серед дітей у Європейському регіоні ВООЗ. Закриття шкіл може вплинути на доступ дітей до шкільного харчування та часу фізичної активності, посилюючи дисбаланс. Тому стратегії запобігання ожирінню серед дітей повинні залишатися пріоритетом під час пандемії", - вважають в організації.

Там наголосили, що надмірна вага та ожиріння безпосередньо пов'язані із небезпечними для життя неінфекційними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет та рак.

"Що ми повинні зробити, щоб покращити майбутнє прийдешніх поколінь, то це впроваджувати політику, засновану на науці та даних, яка може допомогти зменшити ожиріння серед дітей та сприяти здоровому харчуванню й фізичній активності", - підкреслив Клуге.