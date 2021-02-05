ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус закликав фармкомпанії надати свої потужності виробникам COVID-вакцин. Він наголосив, що світу потрібне масштабне нарощення виробництва вакцин.
Про це йдеться в тексті заяви глави ВООЗ на сайті організації.
Гебреісус заявив, що нещодавно компанія Sanofi надала свої потужності для виробництва вакцини від коронавірусу
Нагадаємо, раніше у ВООЗ висловлювали стурбованість ефективністю COVID-вакцин проти нових штамів коронавірусу. ВООЗ не виключає появу більш небезпечних мутацій.