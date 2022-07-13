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ВООЗ закликає повернути масковий режим

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Женева, Середа 13 липня 2022 13:28
ВООЗ закликає повернути масковий режим Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим. Оскільки кількість смертей продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації підкреслив, що пандемія "ще не закінчилася".

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.

"Я стурбований тим, що кількість випадків захворювання COVID-19 продовжує зростати, надаючи додатковий тиск на напружені системи охорони здоров'я та медичних працівників. Мене також турбує тенденція до збільшення числа смертей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко висловив сподівання, що ВООЗ незабаром оголосить про закінчення пандемії коронавірусу.

Додамо, що Кабмін продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня.

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