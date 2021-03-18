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У ВООЗ рекомендували вакцину Johnson & Johnson

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 02:31
У ВООЗ рекомендували вакцину Johnson & Johnson Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину від COVID-19 компанії Janssen. Вона входить в американський концерн Johnson & Johnson.

Про це повідомляє DW.

Представник Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравиото, пояснивши, що після 28 днів після щеплення вакцина захищає від важкої форми COVID-19 на 85,4%.

Препарат Johnson & Johnson, призначений для громадян старше 18 років, при цьому для досягнення повної ефективності достатньо одного щеплення.

Раніше ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавіруса Janssen компанії Johnson & Johnson і внесла вакцину в екстрений список медпрепаратів.

Нагадаємо, нещодавно вакцина компанії Johnson & Johnson була схвалена в Європейському союзі.

Днями раніше компанія Johnson & Johnson попередила ЄС про можливі затримки з постачанням вакцини Janssen.

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