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ВООЗ: вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету

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П'ятниця 10 вересня 2021 15:16
ВООЗ: вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На даному етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19 даний процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, раніше ВООЗ говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі, але "Дельта"-штам змінив правила гри.

"До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності", - зазначив Клюге.

Він додав, що на сьогодні здається ілюзорним досягнення колективного імунітету тільки за допомогою вакцин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль може досягти колективного імунітету від COVID-19 через 2 місяці.

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