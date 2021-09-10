ВООЗ: вакцини поки покликані захистити від COVID-19, а не домогтися колективного імунітету

На даному етапі всесвітньої вакцинації від COVID-19 даний процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, раніше ВООЗ говорила про досягнення колективного імунітету при вакцинації не менше 70% населення Землі, але "Дельта"-штам змінив правила гри.

"До нього не було більш заразних варіантів. Я вважаю, що це підводить нас до того моменту, коли основною метою вакцинації є, перш за все, запобігання важких форм хвороби і смертності", - зазначив Клюге.

Він додав, що на сьогодні здається ілюзорним досягнення колективного імунітету тільки за допомогою вакцин.