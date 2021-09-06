Ізраїль може досягти колективного імунітету від COVID-19 за 2 місяці

Ізраїль може досягти колективного імунітету від коронавірусу за два місяці. Про це заявила влада країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Представники міністерства охорони здоров'я в неділю ввечері повідомили, що Ізраїль може рухатися до колективного імунітету проти COVID-19.

Експерти міністерства вважають, що якщо високий рівень вакцинації збережеться поряд з високим рівнем нових випадків COVID-19, оскільки в Ізраїлі відзначається місяць єврейських свят, т о у країни є хороший шанс отримати колективний імунітет від коронавірусу.

"У найближчі місяць або два, ми досягнемо ситуації, яка дуже схожа на колективний імунітет", - йдеться в повідомленні.

Мешканців попередили, що в найближчі тижні у десятків тисяч ізраїльтян буде позитивний результат тесту на COVID-19. Також багато інших отримають третю бустерну дозу вакцини. Це означає, що понад 80% населення будуть відносно захищені від хвороби.