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ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ на сайті організації.

У ВООЗ відзначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID - 19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Швейцарський регулятор дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей віком від 12 до 15 років.

Також вакцинацію дітей розпочали в Естонії.

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КоронавірусВакцинація