У ВООЗ заявили про рекордну кількість хворих на COVID-19 у світі - понад 21 млн за тиждень

"На цьому тижні було зареєстровано більше 21 мільйона нових випадків, це найбільше число щотижневих випадків, зареєстрованих з початку пандемії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кількість нових випадків COVID-19 збільшилася на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як кількість нових смертей залишилася приблизно такою ж, як і протягом попереднього тижня і склала 49 890.

Регіон Східного Середземномор'я повідомив про найбільше зростання числа нових випадків (на 39%), за ним слідують регіон Південно-Східної Азії (36%) і Європа (13%). У Європі число тих, що заразилися коронавірусом за тиждень перевищило 10 млн, і на неї припадає 47% всіх нових випадків інфікування в світі.

У той же час в Африканському регіоні та Північній і Південній Америці захворюваність знизилася відповідно на 31% і 10%, тоді як кількість нових випадків в регіоні Західної частини Тихого океану залишилося таким же, як протягом попереднього тижня.

Число смертей особливо стрімко збільшилося в Південно-Східній Азії - на 44% і Східному Середземномор'ї - на 15%. У той же час, в Африці, регіоні Західної частини Тихого океану і Європі воно зменшилося відповідно на 14%, 12% і 5%.

Більше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (4 215 852; зменшення на 24%), Франції (2 443 821; збільшення на 21%), Індії (2 115 100; збільшення на 33%), Італії (1 231 741; аналогічно попередньому тижні) і Бразилії (824 579; збільшення на 73%).