У ВООЗ заявили про стрімке зростання смертності від COVID у світі

Смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.
За словами Гебреїсуса, за останній тиждень у світі зафіксували близько 15 тисяч смертей від коронавірусу.
"15 000 смертей на тиждень - це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекціям та порятунку життів. Ми всі втомилися від цього вірусу та втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас", - заявив генеральний директор ВООЗ.
Як відзначив Гебреїсус, наразі "омікрон" й надалі залишається домінуючим штамом захворювання. Водночас на частку BA.5 припадає понад 90% випадків, виявлених за останній місяць.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що всі вчителі та школярі старших класів навчальних закладів Шанхаю складатимуть тести на COVID-19 щодня після закінчення навчання.
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