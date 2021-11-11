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"Повернення до темних днів пандемії". В Італії заговорили про складну COVID-ситуацію у лікарнях

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Італія , Четвер 11 листопада 2021 13:49
"Повернення до темних днів пандемії". В Італії заговорили про складну COVID-ситуацію у лікарнях Фото: в Італії зростає показник захворюваності на коронавірус і госпіталізації (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Італії знову зростає кількість інфікованих коронавірусом, а разом з ним і число госпіталізованих. Медики кажуть, що більшість пацієнтів у лікарнях не вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Керівник відділення інтенсивної терапії в одній з італійських лікарень у місті Трієст на півночі країни Умберто Луканджело попередив про "повернення в темні дні пандемії". За його словами, кількість пацієнтів у лікарнях Італії зростає з кожним днем, що нагадує катастрофу із заповненістю ліжок медустанов у 2020 році.

Луканджело зазначив, що 90% пацієнтів із COVID не вакциновані. Деякі люди були госпіталізовані після участі в акції протесту проти COVID-сертифікатів.

Медик додав, що лікарняні відділення працюють "на межі", а персоналу доводиться працювати у дві зміни.

"І з гіркотою спостерігаю за ставленням тих, хто не вакцинується і вірю в наукову фантастику", - сказав Луканджело і додав, що деякі люди, які не зробили щеплення і опинилися на лікарняному ліжку, каються. Але є й інші – вони переконані, що коронавірусу не існує.

Зростання числа інфекцій в останні тижні частково пояснюється протестами проти посилення карантинних правил, але також і низьким рівнем вакцинації в місті та сильним приміським потоком через кордон із сусідньою Словенією, де спостерігається різке зростання випадків захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, в Італії запускають компанію з вакцинації мешканців країни від 40 до 60 років третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Також в Італії за відмову від вакцинації відсторонили від роботи майже 2200 лікарів.

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