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Вперше з початку року. В Україні менше тисячі нових СOVID-хворих

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу підтвердили 937 нових випадків коронавірусу. Вперше з початку 2021 року в Україні зафіксували менше тисячі випадків коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони та дані МОЗ.

Так, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 42 людини. До лікарень потрапили 994 людини, а одужали від COVID-19 за минулу добу 4 516 українців. Серед нових хворих 50 дітей та 28 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Києві, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

За добу протестовано на коронавірус: методом ПЛР - 16 749 особу, методом ІФА - 3 953 особи, експрес-тестами - 11 567 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже 15 регіонів відповідають "зеленій" зоні карантину. Водночас ці регіони досі перебувають у "жовтій" зоні, оскільки рішення про переведення у інший епідеміологічний рівень має ухвалювати Держкомісія ТЕБ та НС.

Додамо, епідеміолог допустив, що в Україні може з'явитися "український" штам коронавірусу, але для цього повинні бути певні умови.

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