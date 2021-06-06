Вперше з початку року. В Україні менше тисячі нових СOVID-хворих

В Україні за минулу добу підтвердили 937 нових випадків коронавірусу . Вперше з початку 2021 року в Україні зафіксували менше тисячі випадків коронавірусу за добу.

Так, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 42 людини. До лікарень потрапили 994 людини, а одужали від COVID-19 за минулу добу 4 516 українців. Серед нових хворих 50 дітей та 28 медпрацівників.

Нагадаємо, в Україні вже 15 регіонів відповідають "зеленій" зоні карантину. Водночас ці регіони досі перебувають у "жовтій" зоні, оскільки рішення про переведення у інший епідеміологічний рівень має ухвалювати Держкомісія ТЕБ та НС.

Додамо, епідеміолог допустив, що в Україні може з'явитися "український" штам коронавірусу, але для цього повинні бути певні умови.