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Вперше з січня: у Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків COVID

Новость на русском → Японія, Субота 08 травня 2021 20:50
Вперше з січня: у Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків COVID Фото: в Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків COVID (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Медичні служби Японії вперше з середини січня діагностували за добу понад семи тисяч випадків коронавірусу COVID-19. Кількість хворих становить 7249.

Про це повідомляє телеканал NHK.

За добу померли 85 осіб, інфікованих вірусом.

Найбільше випадків зареєстрували в Токіо - 1 121. На другому місці Осака з 1021 зараженим, а на третьому префектура Канагава - 303.

Зазначено також, що добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.

За час пандемії в Японії виявили понад 635 тисяч випадків хвороби і 10,8 тисячі смертей, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення Ігор в умовах пандемії.

Як писало РБК-Україна, 4 травня був зафіксований новий рекорд по важким випадкам протікання хвороби після зараження коронавірусом зафіксований у Японії - 1114 чоловік. Попередній максимум був зафіксований напередодні - 3 травня.

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