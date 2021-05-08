Впервые с января: в Японии за сутки выявили более 7 тысяч случаев COVID

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19. Число заболевших составляет 7249.

Об этом сообщает телеканал NHK.

За сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121. Второе место занимает Осака с 1021 зараженным, а на третьем префектура Канагава - 303.

Указано также, что суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тысяч случаев болезни и 10,8 тысяч летальных исходов, пишут местные СМИ.