Лікар-епідеміолог пояснила, навіщо потрібно вакцинуватися від коронавірусу

За її словами, якщо вірус потрапляє в організм вакцинованої людини, то його зустрічає підготовлена імунна система - вона направляє на нього весь арсенал захисних функцій.

"Цей вірус в результаті знищується", - додала вона.

Лікар зазначила, що саме тому, якщо людина щеплена, у неї менший ризик важко перенести захворювання, ніж у тих, хто не вакцинувався.

"Особливо необхідна вакцинація літнім людям. У них, як правило, є не одне хронічне захворювання. Цей набір хронічних захворювань не є протипоказанням до вакцинації, а навпаки - це показання негайно зробити щеплення", - підкреслила Чумаченко.

Вона додала, що люди з великою кількістю хронічних захворювань в першу чергу ризикують важко захворіти і померти від наслідків коронавірусної інфекції.

"Не менш важливо, щоб вакцинувалися дорослі, у яких є діти", - сказала епідеміолог, додавши, що зробивши щеплення дорослі можуть захистити дітей від коронавірусу особливо на тлі поширення варіанту "Дельта".