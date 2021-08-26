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Лікар назвав реальний масштаб циркуляції "Дельта"-штамма в Україні

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Четвер 26 серпня 2021 08:15
Лікар назвав реальний масштаб циркуляції "Дельта"-штамма в Україні Фото: більшість випадків коронавіруса в Україні - штам "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Головну загрозу зараз представляє "Дельта"-штамм коронавіруса. Він потрапив в Україну як мінімум два місяці тому.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути".

Як пояснив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, зараз в країні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму.

"Але ті дослідження, які проводяться, показують досить велика кількість варіанту" Дельта ". Виходячи з цього, більшість нових випадків COVID-19 в Україні, швидше за все, викликані саме "Дельта"-штаммом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант в кожній області", - сказав РБК-Україна лікар-анестезіолог.

Раніше РБК-Україна писало, що восени ситуація з COVID в Україні може повторити торішній сценарій.

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