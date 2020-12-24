Лікарі пояснили, яким хворим COVID-19 потрібен кисень

Через коронавірусну інфекцію може бути дихальна недостатність. Це імунне ураження легеневої тканини.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікар-пульмонолог, завідувач інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук, йдеться в матеріалі "Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих COVID-19".

За її словами, людина втрачає здатність на деякий час забезпечувати себе киснем.

"Поки інші ділянки легень справляються, людина не відчуває задишки. Але якщо кількість уражених ділянок перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, починає падати сатурація - рівень кисню в крові - і людина відчуває задишку", - пояснила вона.

Госпіталізації підлягають пацієнти з сатурацією менше ніж 92%, за стандартами МОЗ. Президент Асоціації анестезіологів, один з експертів МОЗ Сергій Дубров додав, що в цей список також входять середні або тяжкі пацієнти з більш високим рівнем сатурації.

"Переважна більшість пацієнтів, приблизно 80%, у яких є показання до госпіталізації, мають отримувати кисень в комплексі лікування", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Нагадаємо, затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців.

Національний план вакцинації українців від коронавірусу був затверджений МОЗ 22 грудня.