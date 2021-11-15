За час пандемії в Україні померло 77 тисяч людей, цифра може зрости до 92 тисяч до 2022 року

В Україні за весь час пандемії від коронавірусу померло 77 тисяч людей. Лише за добу 14 листопада зафіксували 442 летальні випадки .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Станом на 15 листопада, МОЗ повідомило про 10 802 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. За добу госпіталізували 2 798 осіб.

Також з початку пандемії в країні захворіло - 3 228 441 особа; одужало - 2 642 459 осіб; летальних випадків - 77 147.

Нагадаємо, за час пандемії в Україні померло 77 тисяч людей, але за прогнозами KSE, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Україні зафіксували 3 березня 2020 року в Чернівецькій області. Вже 12 березня виявили ще два випадки захворювання - у Чернівецькій та Житомирській областях. У місті Радомишль під Житомиром на COVID-19 захворіла 71-річна пенсіонерка. Проте 13 березня вона померла.

Під час другої хвилі коронавірусу в Україні, з жовтня по грудень 2020 року, щодня реєстрували 5-7 тисяч хворих. Максимальний добовий рекорд тоді становив 8 312 випадків.

Станом на сьогоднішній день цифри стали набагато більшими. Наприклад, новий антирекорд зі смертності від COVID було зафіксовано 25 жовтня 2021 року - померло 734 особи. Також у листопаді цього року було зафіксовано понад 25 тисяч заражених.