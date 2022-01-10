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Слідом за ЄС. Україна скоротить термін дії COVID-сертифікатів

Автор: Анастасія Рокитна

В ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Українське МОЗ готує таке ж рішення.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".

З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. "Зелений" COVID-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270 - дев'ять місяців.

"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", - повідомила Карчевич.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня.

Раніше повідомлялося, що в середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії".

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