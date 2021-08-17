Спалах коронавірусу в Одесі: табір на карантині, поліція відкрила справу

За фактом спалаху коронавірусу в Одесі в дитячому таборі "Молода гвардія" відкрито кримінальну справу. На сьогодні табір закрили на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Повідомляється, що інформацію про масове інфікування COVID-19 в дитячому таборі виявили під час моніторингу інтернету. За даними слідства, діти мали довідки про сприятливе епідеміологічне оточення, але вже за тиждень після заїзду у кількох з них з'явилися ознаки ГРВІ.

"Всім їм були проведені діагностичні тести на COVID-19, у більшості неповнолітніх результати виявилися позитивними, їх відразу ж ізолювали від інших. Згодом коронавірусну інфекцію експрес-тестами діагностували у ще кількох дітей та педагогів", - йдеться у повідомленні.

Один з трьох таборів оздоровчого центру, в якому проживали хворі, закритий на карантин, інші два працюють з дотриманням усіх належних норм.

"Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування", - додали в поліції.