Спалах коронавірусу в Україні: експерти спрогнозували дату

Втім, у найближчі тиждень-два в Україні не очікується істотного зростання захворюваності.

За словами експертів, ситуація з захворюваністю продовжує іти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. Та при цьому спад уповільнюється.

Як наголошують у KSE, середньодобова кількість летальних випадків в Україні продовжує спадати. їх наразі 31.

Зазначено, що цього тижня спостерігалося зростання рівня госпіталізацій у Луганській області - понад 60%, але його назвали технічним.

"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 разів перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень", - сказав керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Він наголосив на необхідності нарощення кількості тестувань у трьох областях.

"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - зазначив Ганиченко.

Експерти підкреслюють, щоб Україна вийшла на європейський рівень, їй необхідно втричі збільшити темпи вакцинації.

У KSE додають, що для того, аби вакцинувати 70% населення України, необхідно щодня щеплювати понад 225 тисяч людей. Наразі ця цифра становить в середньому близько 62 тисяч осіб.