Спалах коронавірусу в Україні: експерти спрогнозували дату

В Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це залежатиме від швидкості поширення британського, південноафриканського та індійського штамів коронавірусу у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг експертів Київської школи економіки (KSE).
Втім, у найближчі тиждень-два в Україні не очікується істотного зростання захворюваності.
За словами експертів, ситуація з захворюваністю продовжує іти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. Та при цьому спад уповільнюється.
Як наголошують у KSE, середньодобова кількість летальних випадків в Україні продовжує спадати. їх наразі 31.
Зазначено, що цього тижня спостерігалося зростання рівня госпіталізацій у Луганській області - понад 60%, але його назвали технічним.
"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 разів перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень", - сказав керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.
Він наголосив на необхідності нарощення кількості тестувань у трьох областях.
"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - зазначив Ганиченко.
Експерти підкреслюють, щоб Україна вийшла на європейський рівень, їй необхідно втричі збільшити темпи вакцинації.
У KSE додають, що для того, аби вакцинувати 70% населення України, необхідно щодня щеплювати понад 225 тисяч людей. Наразі ця цифра становить в середньому близько 62 тисяч осіб.
Нагадаємо, станом на сьогодні Київська та Хмельницька області не відповідають "зеленій" зоні карантину за одним із показників, а Луганська за двома.