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Спалах "Омікрона": напередодні Різдва у світі скасували понад 2 тисячі рейсів

Автор: Іванна Шовкун

24 грудня, напередодні Різдва, у всьому світі скасували понад 2 тисячі авіарейсів. Це пов'язано зі штамом коронавірусу "Омікрон", який швидко розповсюджується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, за день до католицького Різдва авіакомпанії скасували тисячі своїх рейсів. Водночас пасажирів деяких з них не було попереджено заздалегідь. Тому на сторінках авіакомпаній у соціальних мережах багато хто скаржиться, що дізналися про скасування рейсу після приїзду в аеропорт.

Наприклад, в Сполучених Штатах було скасовано 458 внутрішніх рейсів. Там захворюваність на коронавірус "Омікрон" становить понад 70%.

Нагадаємо, за добу 23 грудня у світі зареєстрували рекордну кількість COVID-хворих. Такого показника не було від початку пандемії.

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Омикрон