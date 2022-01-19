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Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 12 815 людей, а померли - 163. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали - 5 413 осіб. Протестували методом ПЛР - 50 298 осіб, методом ІФА - 6290, експрес-тестами - 41056.

Найбільше нових випадків за добу в Івано-Франківській області (1575), Києві (1268), Львівській області (956).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 780 903 особи; одужали - 3 567 336 осіб; летальних випадків - 98 712.

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