Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 12 815 людей, а померли - 163. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях та в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 2401 особу; летальних випадків - 163; одужали - 5 413 осіб. Протестували методом ПЛР - 50 298 осіб, методом ІФА - 6290, експрес-тестами - 41056.
Найбільше нових випадків за добу в Івано-Франківській області (1575), Києві (1268), Львівській області (956).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 780 903 особи; одужали - 3 567 336 осіб; летальних випадків - 98 712.