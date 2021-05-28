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Вся Україна продовжує перебувати в "жовтій" зоні карантину

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні всі регіони продовжують перебувати в "жовтій" зоні карантину. При цьому сім регіонів також частково відповідають показникам "зеленої" зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 28 травня в Україні немає жодного регіону, де були б перевищені показники по COVID-19.

При цьому Київ відповідає "зеленій" зоні відразу за обома показниками - відсотку від епідпорогу (37,4%) і коефіцієнту виявлення випадків інфікування (4,7%). Також частково відповідають "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків Вінницька (3,6%), Луганська (4,6%) та Одеська (3,9%) області, а за відсотком від епідпорогу Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кілька регіонів можуть перевести в "зелену" зону карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді закривають відділення міської лікарні через відсутність хворих.

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