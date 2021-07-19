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Вся Україна в "зеленій зоні". У п'яти областях не зафіксували жодного випадку COVID за добу

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 10:57
Вся Україна в "зеленій зоні". У п'яти областях не зафіксували жодного випадку COVID за добу Фото: вся Україна знаходиться в "зеленій зоні" карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 19 липня всі регіони України відповідають показникам "зеленої" зони карантину. За минулу добу не було виявлено жодного нового зараження в п’яти областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти РНБО.

Зокрема, не було зафіксовано випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській області.

Втім, за даними МОЗ, минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Крім того, за вчора госпіталізували 307 осіб, померли 5 людей, а одужали - 187.

Вся Україна в &quot;зеленій зоні&quot;. У п'яти областях не зафіксували жодного випадку COVID за добуФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 182 нових випадків коронавірусу.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував посилення карантину в Україні.

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