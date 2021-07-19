Вся Україна в "зеленій зоні". У п'яти областях не зафіксували жодного випадку COVID за добу
Станом на сьогодні, 19 липня всі регіони України відповідають показникам "зеленої" зони карантину. За минулу добу не було виявлено жодного нового зараження в п’яти областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти РНБО.
Зокрема, не було зафіксовано випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській області.
Втім, за даними МОЗ, минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Крім того, за вчора госпіталізували 307 осіб, померли 5 людей, а одужали - 187.
Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 182 нових випадків коронавірусу.
Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував посилення карантину в Україні.