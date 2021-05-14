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Другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, - голова ВООЗ

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Індія, П'ятниця 14 травня 2021 16:41
Другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, - голова ВООЗ Фото: голова ВООЗ попередив про ймовірність більш складної ситуації з COVID у 2021 році (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрій Василюк

Другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус, передає The Guardian.

"Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинуті країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.

Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Зазначимо, наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

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