Другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, - голова ВООЗ

Другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

"Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним за перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинуті країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.