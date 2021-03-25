Введення повного локдауну в Україні недоцільно, - Разумков

Разумков сподівається, що деякі області почнуть виходити з "червоної" зони і повертатися до звичного життя.

"Вводити по всій країні повний карантин, станом на сьогодні, не доцільно. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Але реакція повинна бути адекватна тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед українською державою", - заявив спікер Ради.

Зазначимо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов допустив, що в країні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин. Незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Додамо, що в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.