Коли введуть локдаун: що відомо

Введення локдауну в Україні обговорюється протягом декількох тижнів. Влада розглядає можливе посилення карантину через коронавірус на новорічні свята, проте остаточне рішення ще не прийнято. Коли можуть оголосити локдаун, що відомо про терміни тотального карантину - детально на РБК-Україна.

Можливі дати введення локдауну

В Офісі президента і Кабміні триває обговорення з питання локдауну, але точних термінів посилення карантину поки немає.

Необхідність нових обмежень буде залежати від ситуації з захворюваністю і динаміки її погіршення. Локдаун можуть ввести як 15, так і 20 або 25 грудня, конкретної дати немає. Про це РБК-Україна розповіло обізнане з питанням джерело.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський написав в Facebook, що Кабмін планує локдаун з 24 грудня до 15 січня

У понеділок в Офісі президента відбулася нарада за участю представників уряду і РНБО, після якої кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про затвердження термінів локдауну з 23 грудня по 15 січня.

У той же день прес-секретар президента Юлія Мендель у cвоєму Instagram заявила, що можливість введення повного локдауну зберігається, але точні терміни ще не визначені. Вона також зазначила, що головна умова для посилення карантину - сильне зростання захворюваності.

За підсумками наради секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні буде введено в будь-якому випадку. Обговорення щодо дати триває. Данилов озвучив два можливі варіанти - в грудні або з 2 січня.

У Верховній раді очікують рішення відносно локдауну до 4 грудня

Уряд повинен надати варіанти рішень щодо посилення обмежень до п'ятниці. У парламенті очікують, що Кабмін озвучить їх на годині запитань до уряду 4 грудня. Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Раніше голова ВР Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, до посилення необхідно бути готовими, і парламент також готується до цього. Але на рішення впливатиме багато факторів, серед яких ефективність карантину вихідного дня, кількість хворих і кількість тестувань.

У МВС наполягають на радикальному локдауні

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення тотального локдауну терміном не менше трьох тижнів. На його думку, посилити карантин слід в найкоротші терміни, як тільки уряд підготує програми компенсацій для бізнесу. Це необхідно, щоб перервати ланцюг захворюваності.

"Моя точка зору стоїть за радикальний локдаун, негайно, не менше трьох тижнів. І дай бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауну в гарному настрої і з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд буде розглядати це в найближчі дні", - додав Аваков.

Локдаун на новорічні свята зі скасуванням масових заходів

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати тотальний карантин терміном на два тижні з прив'язкою до новорічних свят.

Також Ткаченко закликав відмовитися від проведення масових заходів на Новий рік і Різдво і відзначити свята в онлайн-режимі.

Ефективний термін карантину - три тижні

За словами лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, для ефективної боротьби з коронавірусом необхідне посилення обмежень як мінімум на три тижні. Система охорони здоров'я поки витримує навантаження, але вже "тріщить".

Жорсткий карантин повинен охоплювати період в два тижні інкубаційного періоду вірусу плюс ще тиждень. "При цьому є сенс запроваджувати ці заходи обмежувальні. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - зазначила лікар.

Раніше повідомлялося, що Кабмін не вводитиме локдаун на новорічні свята без попередження. В уряді пообіцяли, що громадяни і бізнес встигнуть заздалегідь підготуватися, якщо влада все-таки посилить обмеження.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не виносить питання локдауну в Україні не засідання Кабміну 2 грудня. Таким чином, в найближчі дні офіційного рішення щодо посилення карантину ще не буде.