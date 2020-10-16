В YouTube обмежать поширення контенту з теоріями змови

Відеохостинг YouTube розширить обмеження для контенту, пов'язаного з поширенням теорій змов. Йдеться про QAnon і Pizzagate, прихильники яких вважають керівництво американських демократів причетним до міжнародної мережі педофілів.

Про це йдеться в опублікованій в офіційному блозі YouTube заяві.

YouTube буде активніше працювати над чотирма політиками: видалення образливого контенту, скорочення розповсюдження шкідливої інформації, винагорода надійних авторів та підвищення авторитету думок.

"Сьогодні ми робимо ще один крок у наших зусиллях з приборкання ненависті та утисків, видаляючи більше контенту про теорії змови, використовуваного для виправдання насильства в реальному світі", - йдеться в повідомленні відеохостингу.

Два роки тому YouTube оновив систему рекомендацій, що призвело до зниження переглядів шкідливих відео про QAnon на 80%. Крім того, хостинг видалив кілька десятків тисяч роликів і закрив сотні каналів, присвячених теорії змов QAnon.

Розширюючи свої обмеження, YouTube відзначає, що значення має контекст, в якому згадується заборонена інформація. Зокрема, висвітлення теорій змов в новинах або обговорення їх без виправдання насильства допускаються.

Нагадаємо, компанія Google заблокувала понад 2,5 тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і РФ. Такі заходи були прийняті в рамках боротьби з дезінформацією.

Соціальна мережа Twitter вводить нові правила, спрямовані на боротьбу з дезінформацією про вибори. Вони, зокрема, стосуються повідомлень про перемогу кандидатів на виборах, опублікованих до появи офіційних результатів.