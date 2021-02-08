RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ПАР призупинила вакцинацію від коронавіруса AstraZeneca

Автор: Инна Собора

У Південно-Африканській Республіці призупинили використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Вакцина забезпечує мінімальну захист від інфекції, викликаної домінуючим в країні штамом коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Популярні новини
Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну 04 лютого 2021
У Британії вакцинували від COVID 10 млн жителів 03 лютого 2021
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021
Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer в 90% 04 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
В Україні 4310 нових випадків коронавірусу 06 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей 07 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
Карантин перестав працювати в боротьбі з COVID, - МОЗ Чехії 05 лютого 2021

AstraZeneca заявила в суботу, що вважає, що її вакцина може захистити від важкого захворювання, і що вона вже почала адаптувати її проти варіанту 501Y.V2.

Тим не менш, провідний дослідник випробування AstraZeneca в Південній Африці професор Шабир Мадхья сказав, що дані про вакцину були перевіркою реальності і що настав час переглянути наші очікування щодо вакцин COVID-19".

Раніше повідомлялося, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавіруса. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавіруса з ПАР виявили в Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Польща отримала першу партію вакцини AstraZeneca, очікують мільйон доз
Іран почне вакцинацію від COVID "Супутником V" вже на наступному тижні
Прогноз погоди