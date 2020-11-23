ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами для оперативної доставки вакцини від коронавірусу 92 країнам світу в рамках механізму COVAX. Вакцину країнам із низьким та нижчим середнього рівнем доходу хочуть доставити якомога швидше та якомога безпечніше.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Організація вже проінформувала основні світові авіакомпанії про необхідні пропускні можливості для доставки вакцини та обговорила з ними шляхи транспортування близько 2 млрд доз вакцини наступного року. Ще 1 млрд доз вакцини планують транспортувати морем.

Найближчими тижнями ЮНІСЕФ проведе оцінку існуючих транспортних можливостей, щоб виявити недоліки та майбутні потреби.

"Очікується, що закупівля, доставка та розповсюдження вакцин проти COVID-19 буде найбільшою та найшвидшою подібною операцією", - заявив директор відділу постачання ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу, як тільки вона буде зареєстрована.

Як прогнозують в Міністерстві охорони здоров'я, угода про вакцини з COVAX буде підписана до 7 грудня.

Крім того, в Раді нацбезпеки і оборони України розраховують вакцинувати від коронавірусу все населення до кінця 2021 року.