ЮНІСЕФ про роботу шкіл під час карантину: мають закриватися останніми і відкриватися найпершими

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликають органи місцевої влади залишати школи відкритими, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів. Станом на сьогодні 35% закладів загальної середньої освіти в Україні закриті для очного навчання, незважаючи на те, що понад 96% працівників отримали хоча б одну дозу вакцини.

Голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що ймовірно ніколи не вдасться відшкодувати втрати, яких зазнають діти через те, що не ходять до школи.

"Школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими. А ми повинні краще розставляти пріоритети, адже існують шляхи безпечно відкривати школи. З початку цього навчального року я спостерігав, як освітяни та учні докладають значних зусиль, аби дотримуватися необхідних заходів щодо запобігання COVID-19", - заявив він.