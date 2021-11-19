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ЮНІСЕФ про роботу шкіл під час карантину: мають закриватися останніми і відкриватися найпершими

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 11:51
ЮНІСЕФ про роботу шкіл під час карантину: мають закриватися останніми і відкриватися найпершими Фото: школи України закликають відкрити (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликають органи місцевої влади залишати школи відкритими, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів. Станом на сьогодні 35% закладів загальної середньої освіти в Україні закриті для очного навчання, незважаючи на те, що понад 96% працівників отримали хоча б одну дозу вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЮНІСЕФ.

Голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що ймовірно ніколи не вдасться відшкодувати втрати, яких зазнають діти через те, що не ходять до школи.

"Школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими. А ми повинні краще розставляти пріоритети, адже існують шляхи безпечно відкривати школи. З початку цього навчального року я спостерігав, як освітяни та учні докладають значних зусиль, аби дотримуватися необхідних заходів щодо запобігання COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, голова уряду України Денис Шмигаль заявив, що школи України мають повернутися до очного формату навчання.

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