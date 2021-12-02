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Південна Корея б'є щоденний рекорд COVID другий день поспіль

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Південна Корея, Четвер 02 грудня 2021 11:47
Південна Корея б'є щоденний рекорд COVID другий день поспіль
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 2 грудня, у Південній Кореї зафіксували денний рекорд з коронавірусних інфекцій. За добу у країні виявили понад 5 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Так, за минулу добу зареєстровано 5 266 випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих на коронавірус у країні за час пандемії досягла 457 612 осіб.

1 грудня понад 4 100 нових випадків коронавірусу зафіксували в столиці Сеулі та прилеглому столичному регіоні, де, за словами офіційних осіб, 90% відділень інтенсивної терапії, призначених для лікування COVID-19, вже зайняті. 733 пацієнти з вірусом перебувають у тяжкому чи критичному стані, у той час як кількість загиблих у країні становить 3 705 осіб після того, як 47 пацієнтів померли за останні 24 години.

Зазначають, що швидке поширення, зумовлене штамом "Дельт", також відбувається на тлі появи нового варіанта коронавірусу "Омікрон".

У середу, 1 грудня, Південна Корея підтвердила перші п'ять випадків зараження "Омікроном". Їх виявили у людей, які прибули з Нігерії.

У той же час президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що країна стикається з труднощами при поверненні до нормального життя. Країна була змушена посилити карантинні заходи.

Нагадаємо, Південна Корея встановлює обов'язковий 10-денний карантин для всіх міжнародних мандрівників. Правило набирає чинності з 3 грудня та триватиме протягом двох тижнів.

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