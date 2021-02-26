Південна Корея почала вакцинацію проти COVID-19 з будинків престарілих

У п'ятницю Південна Корея запустила кампанію з вакцинації від COVID-19. Перші щеплення зробили приблизно у 200 будинках престарілих.

Перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити в 9 годин ранку (00:00 за Гринвічем) працівникам будинків престарілих та деяким пацієнтам в установах по всій країні з населенням близько 52 мільйонів чоловік. У п'ятницю уколи будуть зроблені 5266 співробітникам будинків престарілих.

В суботу влади планують почати надавати 117000 доз вакцини, розробленої Pfizer Inc і BioNTech SE. Планують вакцинувати приблизно 55 тисяч медичних працівників у закладах по лікуванню коронавіруса.

"Незважаючи на скарги на повільний початок вакцинації та дебати з приводу ефективності вакцини AstraZeneca для літніх людей, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації", - пише видання.