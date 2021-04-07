Південна Корея призупиняє вакцинацію громадян молодше 60 років препаратом AstraZeneca

У Південній Кореї заявили, що тимчасово призупинять вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років. Пауза триватиме, поки Європейське медичне агентство (EMA) проводить перевірку вакцини.

EMA має оголосити результати дослідження того, чи можуть деякі випадки згортання крові у дорослих бути пов'язані із щепленням AstraZeneca.

Наголошується, що розбіжності в світі з приводу ефективності та побічних ефектів деяких вакцин проти COVID-19 призвели до деяких затримок у кампанії вакцинації в Південній Кореї, яка почалася в кінці лютого. В країні задалися метою досягти колективного імунітету в листопаді.

AstraZeneca заявила, що раніше її дослідження не виявили підвищеного ризику утворення тромбів через вакцину, мільйони доз якої були введені в усьому світі. Всесвітня організація охорони здоров'я та EMA заявили, що переваги переважують ризики.